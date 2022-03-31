باكو، 31 مارس، أذرتاج اتصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 31 مارس هاتفيا برئيس روسيا فلاديمير بوتين. ونوقشت خلال المكالمة الهاتفية الأوضاع في منقطة قراباغ الأذربيجانية. وشُدد خلال المكالمة الهاتفية على وجوب تنفيذ متتال جميعَ بنود البيانات الثلاثية الصادرة عن 10 نوفمبر عام 2020م و11 يناير عام 2021م و26 نوفمبر عام 2021م.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يتصل هاتفيا برئيس روسيا

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