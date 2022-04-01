باكو، 1 أبريل، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 أبريل نيسان اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0153 أورو EUR 1 1.881 دولار أسترالي AUD 1 1.2712 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3586 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1162 كرون دنماركي DKK 1 0.2529 لاري جورجي GEL 1 0.5536 روبي هندي INR 1 0.0224 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217 دولار كندا CAD 1 1.3604 دينار الكويت KWD 1 5.5911 رينجيت ماليزي MYR 1 0.4038 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.0932 لاي مولدوفا MDL 1 0.0928 كرون النرويج NOK 1 0.1932 زلوتي بولندا PLN 1 0.405 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0178 روبل روسي RUB 1 0.0208 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3501 دولار سنغافورة SGD 1 1.2533 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1312 دولار تايوان TWD 1 0.0592 ليرة تركيا TRY 1 0.1159 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.176 كرون التشيك CZK 1 0.0771 يوان الصين CNY 1 0.2676 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2322 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5331 كرون السويد SEK 1 0.1809 فرنك سويسرا CHF 1 1.8387 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1398 ليرة لبنان LBP 100 0.1128 ين اليابان JPY 100 1.3869 بيسو تشيلي CLP 100 0.2163 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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