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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0153

    أورو EUR 1 1.881

    دولار أسترالي AUD 1 1.2712

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3586

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1162

    كرون دنماركي DKK 1 0.2529

    لاري جورجي GEL 1 0.5536

    روبي هندي INR 1 0.0224

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217

    دولار كندا CAD 1 1.3604

    دينار الكويت KWD 1 5.5911

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4038

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0854

    جنيه مصري EGP 1 0.0932

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0928

    كرون النرويج NOK 1 0.1932

    زلوتي بولندا PLN 1 0.405

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0178

    روبل روسي RUB 1 0.0208

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3501

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2533

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1312

    دولار تايوان TWD 1 0.0592

    ليرة تركيا TRY 1 0.1159

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.176

    كرون التشيك CZK 1 0.0771

    يوان الصين CNY 1 0.2676

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2322

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5331

    كرون السويد SEK 1 0.1809

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8387

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1398

    ليرة لبنان LBP 100 0.1128

    ين اليابان JPY 100 1.3869

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2163

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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