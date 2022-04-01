البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 1 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 1 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0153
أورو EUR 1 1.881
دولار أسترالي AUD 1 1.2712
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3586
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1162
كرون دنماركي DKK 1 0.2529
لاري جورجي GEL 1 0.5536
روبي هندي INR 1 0.0224
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.217
دولار كندا CAD 1 1.3604
دينار الكويت KWD 1 5.5911
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4038
بيسو المكسيك MXN 1 0.0854
جنيه مصري EGP 1 0.0932
لاي مولدوفا MDL 1 0.0928
كرون النرويج NOK 1 0.1932
زلوتي بولندا PLN 1 0.405
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0178
روبل روسي RUB 1 0.0208
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3501
دولار سنغافورة SGD 1 1.2533
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1312
دولار تايوان TWD 1 0.0592
ليرة تركيا TRY 1 0.1159
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0578
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.176
كرون التشيك CZK 1 0.0771
يوان الصين CNY 1 0.2676
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2322
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5331
كرون السويد SEK 1 0.1809
فرنك سويسرا CHF 1 1.8387
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1398
ليرة لبنان LBP 100 0.1128
ين اليابان JPY 100 1.3869
بيسو تشيلي CLP 100 0.2163
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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