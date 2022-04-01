أذربيجان: 56 إصابة وحالة وفاة من كورونا في 31 مارس

باكو، 1 أبريل ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 56 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 24 مصابا وتوفي مصاب بالفيروس خلال 31 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و932 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و889 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و692 مريض منهم ويستمر علاج 351 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4489 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و701 ألف و673 فحص طبي.