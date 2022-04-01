أذربيجان: تطعيم أكثر من 14 الف جرعة من لقاح كورونا في 31 مارس

باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 14 ألفا و612 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 31 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 994 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1483 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 11 ألفا و415 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و456 ألف و322 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و324 ألف و386 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و824 ألف و633 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و78 ألفا و608 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 228 ألف و695.