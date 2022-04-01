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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع أكثر من 112 دولار

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٢٤]

    باكو، 1 أبريل، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 112.33 دولار بعد انخفاضه 4.82 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع أكثر من 112 دولار
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