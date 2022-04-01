باكو، 1 أبريل، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر للعام الجاري 3 مليارات و963.6 مليون متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال شهري يناير – فبراير بلغت مليارين و486.1 مليون دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 3 مليارات و318.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها 357 مليون و692.3 الف دولار.

AZERTAG.AZ : ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي 7 مرات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده