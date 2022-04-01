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    ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي 7 مرات

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٢]

    باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 5 أشهر للعام الجاري 3 مليارات و963.6 مليون متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال شهري يناير – فبراير بلغت مليارين و486.1 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أنه تم تصدير 3 مليارات و318.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت تكلفتها 357 مليون و692.3 الف دولار.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي 7 مرات
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