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    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]

    باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

    تم تصدير أكثر من 117.2 ألف طن من الكيروسين بقيمة 62.5 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 123.5 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 46.6 مليون دولار خلال هذه الفترة.

     

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