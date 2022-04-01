إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة

باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

تم تصدير أكثر من 117.2 ألف طن من الكيروسين بقيمة 62.5 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 123.5 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 46.6 مليون دولار خلال هذه الفترة.