إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)
تم تصدير أكثر من 117.2 ألف طن من الكيروسين بقيمة 62.5 مليون دولار أمريكي للمحركات النفاثة والأغراض الأخرى من أذربيجان خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن البلد صدر 123.5 ألف طن من البتروكيمياويات المقطرة بقيمة 46.6 مليون دولار خلال هذه الفترة.
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