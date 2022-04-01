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    تصدير أكثر من 20 ألف طن من القار النفطي خلال شهرين

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]

    باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

    تم تصدير 20.8 ألف طن من القار النفطي خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 4.9 مليون دولار امريكي.

     

    AZERTAG.AZ :تصدير أكثر من 20 ألف طن من القار النفطي خلال شهرين
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