باكو، 1 أبريل، (أذرتاج) تم تصدير 20.8 ألف طن من القار النفطي خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 4.9 مليون دولار امريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير أكثر من 20 ألف طن من القار النفطي خلال شهرين

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