انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)
تم تصدير 4 ملايين و900.3 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال شهري يناير - فبراير من أذربيجان.
بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال مليارين و943.9 مليون دولار أمريكي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 5 ملايين و694.2 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها مليارين و44.4 مليون دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٤]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٥]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٦]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٧]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٤]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك