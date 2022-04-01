انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

تم تصدير 4 ملايين و900.3 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال شهري يناير - فبراير من أذربيجان.

بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال مليارين و943.9 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 5 ملايين و694.2 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها مليارين و44.4 مليون دولار.