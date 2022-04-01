  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

    تم تصدير 4 ملايين و900.3 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال شهري يناير - فبراير من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال مليارين و943.9 مليون دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 5 ملايين و694.2 ألف طن من النفط الخام من البلد وبلغت تكلفتها مليارين و44.4 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للنفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال شهرين
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٦]
    تصدير أكثر من 20 ألف طن من القار النفطي خلال شهرين
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]
    إعلان حجم بعض المنتجات النفطية والغازية المصدرة
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٢]
    ارتفاع تكلفة صادرات الغاز الطبيعي 7 مرات
    انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان