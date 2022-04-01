إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للنفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال شهرين

باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان إلى إيطاليا خلال شهري يناير - فبراير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن حجم هذه الصادرات بلغ مليونان و122.6 ألف طن. أما قيمة هذه الصادرات فبلغ مليار و287.8 مليون دولار أمريكي.

تم تصدير 431.4 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط الخام بقيمة 257.6 مليون دولار إلى إسرائيل و422.6 ألف طن بقيمة 245.1 مليون دولار الى اوكرانيا و292.1 ألف طن بقيمة 181.6 مليون دولار إلى البرتغال و276.6 ألف طن بقيمة 161.3 مليون دولار إلى تايلاند و216.9 ألف طن بقيمة 125.5 مليون دولار الى بريطانيا العظمى و186.3 ألف طن بقيمة 120.1 مليون دولار الى تونس و136.9 ألف طن بقيمة 90.1 مليون دولار الى الهند و163.4 ألف طن بقيمة 89.1 مليون دولار الى الجمهورية التشيكية و132.8 الف طن بقيمة 75.6 مليون دولار الى إسبانيا.

يذكر ان أذربيجان أرسلت النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 17 دولة.

تم تصدير 4 ملايين و900.3 ألف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية الأذربيجانية بقيمة مليارين و943.9 مليون دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير.