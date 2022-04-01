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    أذربيجان تستضيف المؤتمر الدولي في مشكلة الألغام

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٤]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    تستضيف أذربيجان اليوم مؤتمرا دوليا في "الفعاليات الإنسانية لتطهير الألغام واغراض التنمية المستدامة" بتنظيم مشترك عن جانب حكومة جمهورية أذربيجان ووكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 ابريل اليوم.

    ويستهدف المؤتمر الدولي الى دراسة غرض التنمية المستدامة السادس عشر الهادف الى خفض جميع اشكال حالات الوفاة المتعلقة بالعنف وعلاقات بين فرص الفعاليات الإنسانية لتطهير الألغام وانجازات جدول اعمال التنمية المستدامة لعام 2030م من اجل السلام طويل الاجل والتنمية الاجتماعية الاقتصادية.

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