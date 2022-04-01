مساعد الرئيس: غرض حكومة أذربيجان الرئيسي عودة المواطنين الى مسقط رؤوسهم آمنين

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

قال مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في "الفعاليات الإنسانية لتطهير الألغام واغراض التنمية المستدامة" بتنظيم مشترك عن جانب حكومة جمهورية أذربيجان ووكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 ابريل اليوم في باكو إن غرض حكومة أذربيجان الرئيسي عودة المواطنين الى مسقط رؤوسهم آمنين وزمن حدوث هذه العودة مرهون على تطهير الأراضي من الألغام.

وابلغ حاجييف أن اكثر من 30 شخصا لقوا مصرعهم الى الحين جراء انفجارات الألغام المزروعة في الأراضي المحررة وقدمت أرمينيا الى أذربيجان خرائط الحقول الملغومة غير أن دقتها لا تتجاوز عن 25 في المائة.