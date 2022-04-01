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    رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في باكو: الاتحاد الأوروبي يدعم أناما في مجال تطهير الألغام

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    قال رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في باكو السفير بيتر ميخالكو في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في "الفعاليات الإنسانية لتطهير الألغام وأغراض التنمية المستدامة" بتنظيم مشترك عن جانب حكومة جمهورية أذربيجان ووكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 أبريل اليوم في باكو إن الاتحاد الأوروبي مد يد المساعدة المالية قدر 5ر2 مليوني يورو الى أناما ومنها 5ر1 مليون يورو مخصصة للغرض الإنساني تطهير الألغام وعلاوة على ذلك خصصت 500 الف يورو عن طريق يونيسيف.

    وابلغ أن الاتحاد الأوروبي يدعم أناما في مجال تطهير الألغام ويتعاون عن كثب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويتبادل بتجاربه.

    وقال ميخالكو إن الألغام سلاح مروع ولا يفرق بين عسكري ومدني و80 في المائة من ضحايا الألغام هم الأطفال ويجب حل هذه المشكلة من اجل مستقبل الأهالي.

     

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في باكو: الاتحاد الأوروبي يدعم أناما في مجال تطهير الألغام
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