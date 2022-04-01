  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مساعد الرئيس: الألغام مانعة السلام والتنمية طوال العقود بعد انتهاء النزاعات

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    قال مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في "الفعاليات الإنسانية لتطهير الألغام وأغراض التنمية المستدامة" بتنظيم مشترك عن جانب حكومة جمهورية أذربيجان ووكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 أبريل اليوم في باكو إن الألغام والذخائر الحية وبقايا المعدات القتالية غير المتفجرة مانعة السلام والتنمية منعا كبيرا طوال العقود بعد انتهاء النزاعات.

    وشدد حاجييف على أن تطهير الألغام في الفترة ما بعد النزاع ما زال مشكلة مهمة وأراضي أذربيجان تحتل احدى المراتب العالية عالميا من حيث التلوث بالألغام والذخائر الحية وغير المتفجرة عقب تحريرها من الاحتلال وفي الوقت الحاضر ثمة الغام بدلا من الأشجار في أراضينا المحررة والبتة حكومة أذربيجان تبدل الأمر في الواقع حتما.

     

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس: الألغام مانعة السلام والتنمية طوال العقود بعد انتهاء النزاعات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
    مساعد الرئيس: غرض حكومة أذربيجان الرئيسي عودة المواطنين الى مسقط رؤوسهم آمنين
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٤]
    أذربيجان تستضيف المؤتمر الدولي في مشكلة الألغام
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: أتوقع أن يكون لقاء جديد مع رئيس الوزراء الأرميني مثمرا
    ٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠١]
    وزير الخارجية: علاقات أذربيجان وبولندا تتطور على مستوى الشراكة الاستراتيجية
    مساعد الرئيس: الألغام مانعة السلام والتنمية طوال العقود بعد انتهاء النزاعات