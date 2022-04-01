مساعد الرئيس: الألغام مانعة السلام والتنمية طوال العقود بعد انتهاء النزاعات

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

قال مساعد الرئيس مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في "الفعاليات الإنسانية لتطهير الألغام وأغراض التنمية المستدامة" بتنظيم مشترك عن جانب حكومة جمهورية أذربيجان ووكالة أذربيجان لتطهير الألغام أناما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 1 أبريل اليوم في باكو إن الألغام والذخائر الحية وبقايا المعدات القتالية غير المتفجرة مانعة السلام والتنمية منعا كبيرا طوال العقود بعد انتهاء النزاعات.

وشدد حاجييف على أن تطهير الألغام في الفترة ما بعد النزاع ما زال مشكلة مهمة وأراضي أذربيجان تحتل احدى المراتب العالية عالميا من حيث التلوث بالألغام والذخائر الحية وغير المتفجرة عقب تحريرها من الاحتلال وفي الوقت الحاضر ثمة الغام بدلا من الأشجار في أراضينا المحررة والبتة حكومة أذربيجان تبدل الأمر في الواقع حتما.