أذربيجان: 47 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 1 أبريل

باكو، 1 أبريل ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 47 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 49 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 1 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 791 ألف و979 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و938 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و694 مريض منهم ويستمر علاج 347 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4339 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و706 ألف و12 فحصا طبيا.