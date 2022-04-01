أذربيجان: تطعيم نحو 13 الف جرعة من لقاح كورونا في 1 أبريل

باكو، 1 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 12 ألفا و879 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 909 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1240 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 10 آلاف و115 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و469 ألف و201 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و325 ألف و295 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و825 ألف و873 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و88 ألفا و723 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 229 ألف و310.