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    السفير الأمريكي: أذربيجان أحد البلدان العشرة الأكثر تلوثا أراضيها بالألغام في العالم

    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٢٨]

    باكو، 1 أبريل، أذرتاج

    قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في باكو اورل ليتزنبرغير على هامش زيارته محافظة لنكران إن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد مساعدة فاعلة في عمل تطهير أراضي أذربيجان من الألغام مضيفا أن بلاده خصصت 500 الف دولار لفعاليات تطهير الألغام وحماية الناس منها.

    وأضاف السفير الأمريكي ليتزنبرغير إنني يسرني أن أعلن عن توصل حكومة أذربيجان مع المعهد الأمريكي لتراث مارشال الى الاتفاق على منح 300 كلب كاشفة الألغام الى أذربيجان وقد عرضت 20 كلبا الى الحين حيث ثمة حاجة ماسة في أذربيجان الى تطهير الألغام بما أن أذربيجان أحد البلاد العشرة الأكثر تلوثا أراضيها بالألغام في العالم.

     

    AZERTAG.AZ :السفير الأمريكي: أذربيجان أحد البلدان العشرة الأكثر تلوثا أراضيها بالألغام في العالم
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