باكو، 2 أبريل (أذرتاج) هنأت السيدة مهربان علييفا النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان الشعب الاذربيجاني وجميع مسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. كتبت مهربان علييفا بهذه المناسبة في حسابها الرسمي في انستغرام: "أهنئ الشعب الاذربيجاني وجميع مسلمي العالم من صميم قلبي بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم الذي يدعو الناس الى الوحدة لأجل النوايا الحسنة والاعمال الصالحة. تقبل الله دعواتكم وصيامكم وأسأل الله لجميع الناس الصحة والسعادة ولوطننا دوام السلام والأمان والأيام الطيبة".

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تهنئ الشعب وجميع مسلمي العالم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

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