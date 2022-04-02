مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وندرلاند

باكو، 2 أبريل (أذرتاج)

مر 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ومملكة ندرلاند.

أفادت وكالة اذرتاج ان وزارة الخارجية الأذربيجانية كتبت في حسابها الرسمي في تويتر ان" 30 عاما يمر اليوم على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وندرلاند. بهذه المناسبة ننقل اطيب امنياتنا الى ندرلاند حكومة وشعبا. ننتظر بفارغ الصبر المزيد من تطوير التعاون بين أذربيجان وندرلاند".