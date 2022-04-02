سفارة أذربيجان في بلجيكا تنظم لقاءا بحضور وسائل الاعلام
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:١٣]
عقد في السفارة الأذربيجانية لدى بلجيكا لقاء بحضور ممثلي وسائل الاعلام ومراكز البحث.
أفادت وكالة أذرتاج ان السفير واقف صديقوف تحدث في اللقاء عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأذربيجاني الى بروكسل في 6 ابريل واللقاء الثلاثي المزمع انعقاده على هامش هذه الزيارة، فضلا عن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي والحوار النشط بين الطرفين في مجالات الطاقة والامن والنقل وغيرها من القطاعات.
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