البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 2 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0161
أورو EUR 1 1.9423
دولار أسترالي AUD 1 1.2195
روبل بيلاروس BYN 1 0.664
ريال برازيلي BRL 1 0.3248
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1116
كرون دنماركي DKK 1 0.261
لاري جورجي GEL 1 0.5799
روبي هندي INR 1 0.0227
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2181
دولار كندا CAD 1 1.3414
دينار الكويت KWD 1 5.6232
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4063
بيسو المكسيك MXN 1 0.0829
جنيه مصري EGP 1 0.108
لاي مولدوفا MDL 1 0.095
كرون النرويج NOK 1 0.1926
زلوتي بولندا PLN 1 0.4322
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3868
دولار سنغافورة SGD 1 1.266
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1512
دولار تايوان TWD 1 0.0611
ليرة تركيا TRY 1 0.1255
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0609
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1357
كرون التشيك CZK 1 0.0798
يوان الصين CNY 1 0.2674
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5293
كرون السويد SEK 1 0.1865
فرنك سويسرا CHF 1 1.8393
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1421
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.4703
بيسو تشيلي CLP 100 0.2091
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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