باكو، 2 أبريل، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ابريل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الإيطالي مع الوفد المرافق له

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده