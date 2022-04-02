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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الإيطالي مع الوفد المرافق له

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ابريل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو مع الوفد المرافق له.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الإيطالي مع الوفد المرافق له
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