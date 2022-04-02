الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الخارجية الإيطالي مع الوفد المرافق له
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
باكو، 2 أبريل، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 2 ابريل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو مع الوفد المرافق له.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٨:٣٨]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٣٧]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٧]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:١٣]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٩:٠٣]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٠٢]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٥٧]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٥]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢١]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٦]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٤]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٠٠]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١٧]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك