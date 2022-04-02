وزير الخارجية: علاقات أذربيجان مع إيطاليا مبنية على القاعدة المتينة

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في احاطة صحفية عقدت عقب لقاء مع وزير الخراجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في باكو اليوم إن العلاقات بين أذربيجان وإيطاليا هي علاقات الصداقة التقليدية وعلاقات الصداقة هذه مبنية على القاعدة المتينة جدا.

وأضاف الوزير بايراموف أن العلاقات الأذربيجانية الإيطالية تطورت بنجاح خلال الـ30 سنة وارتقت الى مستوى التعاون والشراكة الاستراتيجيين. ولعبت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين دورا كبيرا في تطوير العلاقات.