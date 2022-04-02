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    سياسة


    وزير الخارجية: ندشن قريبا مركز ثقافة أذربيجان في إيطاليا

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في إحاطة صحفية عقدت عقب لقاء مع وزير الخراجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في باكو اليوم إنني اود أن اشير خاصة الى عدد كثير من الأعمال المنفذة في إيطاليا سواء مشاريع مشتركة ام أعمال مؤسسة حيدر علييف حيث أن حكومة أذربيجان تنفذ عددا من المشاريع الرامية الى حماية التراث الثقافي الإيطالي النادر.

    وأضاف الوزير بايراموف إن شركات إيطالية مشغولة في أذربيجان بإعادة تأهيل وإصلاح الاثار التاريخية القديمة خاصة حيث أن الشركات الإيطالية تحظى بخبرة غنية في هذا المجال.

    وأشار الى استمرار اعارة اهتمام خاص بتطوير العلاقات بين البلدين معبرا عن تخطيط فتح مركز ثقافة أذربيجان في إيطاليا قريبا وقال إنني اعد ذلك هدية جميلة للعام اليوبيل.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية: ندشن قريبا مركز ثقافة أذربيجان في إيطاليا
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