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    وزير الخارجية: أذربيجان وإيطاليا ساعد بعضهما بعضا كشريكين في مكافحة جائحة كوفيد 19

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٧]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في إحاطة صحفية عقدت عقب لقاء مع وزير الخراجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في باكو اليوم إن أذربيجان وإيطاليا ساعد بعضهما بعضا بوجههما صديقين وشريكين حقيقيين في مكافحة جائحة فيروس كوفيد 19 وكذلك تبادلا بالمساعدات الإنسانية والطبية.

    وأوضح الوزير بايراموف أن دولة أذربيجان دعمت عددا من المستشفيات في إيطاليا في المرحلة الأولى من الجائحة وفي المراحل التالية عندما ازداد تأثير الجائحة على أذربيجان أتى البلد خبراء وأطباء متخصصون من إيطاليا لعلاج المصابين بالمرض.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية: أذربيجان وإيطاليا ساعد بعضهما بعضا كشريكين في مكافحة جائحة كوفيد 19
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