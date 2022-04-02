وزير الخارجية: ينظم اليوم حفل وضع حجر الأساس لجامعة إيطالية أذربيجانية اليوم

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في إحاطة صحفية عقدت عقب لقاء مع وزير الخراجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في باكو اليوم إن حدثا مهما يحدث اليوم وهو تنظيم حفل وضع حجر الأساس لجامعة إيطالية أذربيجانية على هامش زيارة لويجي دي مايو.

وأوضح الوزير بايراموف أن اعمال تمهيدية كانت تقام وفقا لاتفاقيات زعيمي البلدين منذ فترة وكانت تشارك فيها جامعة أدا و5 جامعات رائدة من إيطاليا وهي على وشك الانتهاء.