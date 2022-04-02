وزير الخارجية: 95 في المائة من حجم تبادل إيطاليا التجاري مع جنوب القوقاز من حصة أذربيجان

باكو، 2 أبريل، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في إحاطة صحفية عقدت عقب لقاء مع وزير الخراجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في باكو اليوم إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وإيطاليا كان نحو 10 مليارات دولار حسب نتائج عام 2021م و95 في المائة من حجم تبادل إيطاليا التجاري مع بلاد جنوب القوقاز من حصة أذربيجان. كما يزود أذربيجان اكثر من 50 في المائة مما تستورده إيطاليا من جنوب القوقاز من المنتجات.

وأوضح الوزير أن حجم استثمارات إيطاليا المباشرة في اقتصاد أذربيجان كان 770 مليون دولار. كان أذربيجان طوال السنوات المديدة مزود النفط والمنتجات النفطية رقم 1 بالنسبة لإيطاليا وهكذا اليوم أيضا.