باكو، 2 أبريل، أذرتاج تستضيف باكو 2 ابريل اليوم مؤتمرا في "أذربيجان وإيطاليا: طريق الى الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد" لدى جامعة أدا. وحضر المؤتمر وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو واسرة جامعة أدا ومجموعة من المسؤولون عن الحكومة والمجلس الوطني والسلك الدبلوماسي والقطاعين العام والخاص.

AZERTAG.AZ : مؤتمر "أذربيجان وإيطاليا: طريق إلى الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد" في باكو

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