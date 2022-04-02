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    سياسة


    وزير الخارجية: شركات إيطالية تشارك في الأعمال المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]

    باكو، 2 أبريل، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمة ألقاها في المؤتمر في "أذربيجان وإيطاليا: طريق الى الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد" لدى جامعة أدا إن شركات إيطالية تشارك في الأعمال المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني في مجالات الطاقة والبنية التحتية وغيرهما.

    وأضاف الوزير بايراموف أن التعاون الاقتصادي بين البلدين قيد التطور المستمر خلال السنوات الأخيرة حيث أن إيطاليا شريكة تجارية رئيسية لأذربيجان منذ بضع سنوات وتعمل في أذربيجان 113 شركة من إيطاليا التي استثمرت في اقتصاد أذربيجان 770 مليون دولار مقابل 7ر1 مليار دولار من استثمار أذربيجان فيها.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية: شركات إيطالية تشارك في الأعمال المنفذة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
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