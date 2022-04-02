برويز شاهبازوف: قد يصل حجم الغاز المصدر الى إيطاليا الى 9.5 مليار متر مكعب إلى نهاية العام

قال وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي لإيطاليا لويجي دي مايو ان حجم نقل الغاز الى إيطاليا قد يصل الى 9.5 مليار متر مكعب الى نهاية العام في حالة استمرار وتيرة النمو الحالي.

كما نوقش في اللقاء الدور المتزايد للتعاون الثنائي في مجال الطاقة على هامش الشراكة الاستراتيجية المتعددة الجوانب.