باكو، 2 أبريل (أذرتاج) يمر 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ومملكة الدنمارك. أفادت وكالة أذرتاج ان وزارة الخارجية الأذربيجانية نشرت في حسابها الرسمي في تويتر ان 30 عاما يمر اليوم على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والدنمارك. بهذه المناسبة ننقل اطيب امنياتنا الى حكومة وشعب مملكة الدنمارك. نتطلع بفارغ الصبر الى المزيد من تطوير التعاون بين أذربيجان والدنمارك".

AZERTAG.AZ : الخارجية: نتطلع بفارغ الصبر الى المزيد من تطوير التعاون بين أذربيجان والدنمارك

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