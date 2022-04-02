الوزير: "تاب" مشروع استراتيجي لأمن الطاقة الأوروبي

باكو، 2 أبريل (أذرتاج)

أذربيجان مُورِّد موثوق به للغاز الى إيطاليا منذ سنوات طويلة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف قوله في مؤتمر "أذربيجان وإيطاليا: الطريق الى الشراكة الاستراتيجية المتعددة الابعاد". قال الوزير ان أذربيجان أصبحت مصدرة ثالثة للغاز الى إيطاليا بعد انشاء خط انابيب الغاز العابر للادرياتيكي "تاب". "تاب" مشروع ذو أهمية استراتيجية لضمان أمن الطاقة الأوروبي.