الوزير: "تاب" مشروع استراتيجي لأمن الطاقة الأوروبي
AzerTAg.az
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٠:٤٨]
باكو، 2 أبريل (أذرتاج)
أذربيجان مُورِّد موثوق به للغاز الى إيطاليا منذ سنوات طويلة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف قوله في مؤتمر "أذربيجان وإيطاليا: الطريق الى الشراكة الاستراتيجية المتعددة الابعاد". قال الوزير ان أذربيجان أصبحت مصدرة ثالثة للغاز الى إيطاليا بعد انشاء خط انابيب الغاز العابر للادرياتيكي "تاب". "تاب" مشروع ذو أهمية استراتيجية لضمان أمن الطاقة الأوروبي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٢٩]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٠:٤٨]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٢١]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٠٣]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٠:٢٥]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥٣]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٣]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٨:٠٨]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٢٨]
٢٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]
٢٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]
١٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٥.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٢٥]
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٥١]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢١:٤٤]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٣٠]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٢١]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٢]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٣٤]
٣١.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢١:٥٤]
٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك