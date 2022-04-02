أذربيجان: 40 إصابة وحالتي وفاة من كورونا في 2 أبريل

باكو، 2 أبريل ، (اذرتاج)

سجلت إصابة 40 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 36 مصابا وتوفي 3 مصابين بالفيروس خلال 2 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و19 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 781 ألف و974 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و697 مريض منهم ويستمر علاج 348 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4297 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و710 ألف و309 فحص طبي.