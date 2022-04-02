أذربيجان: تطعيم نحو 12 الف جرعة من لقاح كورونا في 2 أبريل

باكو، 2 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 12 ألفا و558 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 2 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1069 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1180 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 9 آلاف و718 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و481 ألف و759 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و326 ألف و364 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و827 ألف و53 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و98 ألفا و441 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 229 ألف و901.