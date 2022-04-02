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    برميل من "آذري لايت" يباع 110.58 دولار

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٢١]

    باكو، 2 أبريل، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 110.58 دولار بعد انخفاضه 1.75 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 110.58 دولار
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