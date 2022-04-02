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    ارتفاع حجم تكرير النفط بنسبة 11.3 %

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٢:٥‎١]

    باكو، 2 أبريل، (أذرتاج)

    ارتفع تكرير النفط في سوكار خلال الشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سوكار للنفط ان شركة سوكار قامت بتكرير مليون طن من النفط في الفترة ما بين يناير وفبراير من العام الجاري، بينما بلغ هذا الرقم في نفس الفترة من العام الماضي 937.9 ألف طن.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم تكرير النفط بنسبة 11.3 %
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