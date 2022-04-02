  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني يزور جورجيا

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٣:١٥‎]

    تبليسي، 2 أبريل، (أذرتاج)

    سيقوم وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف 3 أبريل بزيارة الى جورجيا.

    افادت وكالة اذرتاج ان الوزير سيزور نصب الزعيم الوطني في حديقة حيدر علييف بتبليسي وسيعقد عددا من اللقاءات الثنائية خلال الزيارة التي ستستغرق يومين.

    وسيتم مناقشة التعاون بين أذربيجان وجورجيا في مجالات الاتصالات والنقل والبنية التحتية.

    AZERTAG.AZ :وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني يزور جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
    رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في باكو: الاتحاد الأوروبي يدعم أناما في مجال تطهير الألغام
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٩:١٠]
    اكتشاف بقايا أخرى من الهياكل البشرية في قرية فرّوخ المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة خوجالي – صور
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]
    فرع شاماخي لهيئة المؤسسات الدينية ينظم ندوة "المسؤولية القانونية والأخلاقية لحرمان الفتيات من التعليم"
    ٣٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٩]
    ندوة "ماهية التعصب والتطرف الديني ومخاطرهما" في بالاكن
    وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني يزور جورجيا