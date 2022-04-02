تبليسي، 2 أبريل، (أذرتاج) سيقوم وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف 3 أبريل بزيارة الى جورجيا. افادت وكالة اذرتاج ان الوزير سيزور نصب الزعيم الوطني في حديقة حيدر علييف بتبليسي وسيعقد عددا من اللقاءات الثنائية خلال الزيارة التي ستستغرق يومين. وسيتم مناقشة التعاون بين أذربيجان وجورجيا في مجالات الاتصالات والنقل والبنية التحتية.

AZERTAG.AZ : وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني يزور جورجيا

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