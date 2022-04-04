"الراية" القطرية تكتب عن قواسم رمضانية مشتركة بين قطر وأذربيجان

باكو، 4 أبريل (أذرتاج)

نشرت صحيفة "الراية" القطرية مقالا للسفير الاذربيجاني رشاد إسماعيلوف في دولة قطر.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير الاذربيجاني تحدث في الحوار الذي اجراه معه إبراهيم بدوي، عن قواسم رمضانية مشتركة بين قطر وأذربيجان.

في البداية تقدم رشاد إسماعيلوف بخالص التهاني إلى دولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على كافة شعوبنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتقدم السفير بأسمه آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى الحكومة والشعب القطري، بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، وكل عام والجميع بخير، راجيًا من الله تعالى أن يطرح اليمن والبركة في هذا البلد الشقيق، وينعم بالأمن دائمًا.

وأعرب عن سروره لانخفاض حالات إصابة (كوفيد-19) وزيادة المُطعمين بجرعة معززة بفضل جهود حكومة قطر التي ساهمت بتوفير المزيد من التقدم للتغلب على هذا المرض. وتمنى للقطريين أن يتمكنوا من الاجتماع مع عائلاتهم وأصدقائهم وتجربة الآثار الإيجابية للشهر الكريم بشكل كامل.

وقال سفير أذربيجان: "إنني أقضي رمضان في قطر للعام الخامس، ولاحظت ما يضفيه هذا الشهر الفضيل من سكينة وطمأنينة وراحة نفسية وإقبال على فعل الخير والتسامح والتواصل مع الآخرين، والتكافل الاجتماعي بين مكونات الشعب القطري من مواطنين ومقيمين. وأنا مُعجب بمحافظة الشعب القطري على التقاليد الشعبية الموروثة القديمة التي تناقلتها الأجيال لإحياء هذا الشهر خاصة ليلة منتصف شهر رمضان، «ليلة القرنقعوه». والأجواء الروحانية للشهر الفضيل في قطر تتشابه مع أذربيجان، فشهر رمضان لدى كل شعوب العالم الإسلامي، على اختلاف ثقافاتها، وتركيباتها العرقية المختلفة، هو المظهر الأكثر تمسكًا بالهوية الدينية. وشعبنا يتصف بالكرم وحسن معاملة الجار وتحرص كل أسرة على التمسك بأخلاق الشهر الفضيل.

وعن رمضان في أذربيجان قال السفير: إن الأذربيجانيين كغيرهم من المسلمين يستقبلون شهر رمضان بكثير من الاحترام والجدية والطاعة. ويعدون الصوم فرصة لتطهير العقل والروح والجسد، وزيادة العبادات والدعاء المستمر، ومن أهم العادات اجتماع العائلات الأذربيجانية في مشهد رائع للتواصل والتراحم. وعند الجلوس على مائدة الطعام الأذربيجانية التي لا تخلو من مأكولات تراثية، في شهر رمضان يلاحظ دومًا وجود طبق زائد عن عدد أفراد الأسرة، وذلك تحسبًا لوصول أي ضيف على الإفطار، وهي من العادات الأصيلة المتوارثة. ومن ناحية أخرى تحرص كل أسرة أذربيجانية على أن تقدم أطباقًا من الطعام على سبيل الهدية للأسر المجاورة حتى تكاد تتشابه موائد الجيران جميعًا، أو تقديمها كإحسان لذوي الحاجة من الأقارب والأصدقاء وغيرهم، وتكثر أعمال الخير في هذا الشهر ويسارع المحسنون إلى التبرع بالمال، كما يقيم فخامة الرئيس السيد إلهام علييف رئيس الجمهورية مأدبة إفطار يدعو إليها سفراء الدول العربية والإسلامية.

وقال السفير: إن أهم الرسائل الرئيسية لهذا الشهر الكريم تبرز في الحفاظ على السلام والصداقة والاحترام المتبادل، وكذلك التضامن مع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ومساعدة المحتاجين بشكل عام لجعل عالمنا أفضل، فهذا الشهر الفضيل يعمل على تنمية قيم التسامح والكرم والعطاء وعمل الخير والمحبة والرضا.

وقال السفير: إن الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية الوقائية التي فرضتها الجائحة لم تطل الصيام بحدّ ذاته، لكنّها للأسف ألغت كلّ ما يرافقه من صلوات جماعية ولقاءات عائلية وطقوس اجتماعية مرتبطة بالشهر الفضيل، وأكثر ما افتقدناه هو خيم وموائد الرحمن التي كانت تنشط خلال هذا الشهر. وعلى الصعيد الشخصي، افتقدت تجمعات المجالس حيث يمكن للدبلوماسيين تجربة تقاليد القطريين وتبادل الأخبار وبناء صداقات جديدة.

وأكد سعادة سفير أذربيجان أن العلاقات بين قطر وبلاده في حالة تطور دائم، ويبذل البلدان الصديقان جهودًا متواصلة لتعزيزها في جميع المجالات مشيرًا إلى توقيعهما اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العادية واستئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين الدوحة وباكو على متن الخطوط الجوية القطرية، معربًا عن أمله أن يساهم توقيع الاتفاقية في توسيع السياحة بين البلدين مع تخفيف قيود الجائحة، إذ سنتمكن من إحياء المستوى السابق لتدفق المسافرين وحتى زيادته. وأضاف: سنكون سعداء لاستقبال المزيد من السياح من قطر في جميع مناطق أذربيجان حيث يمكنهم تجربة ثقافتنا الغنية وطبيعتنا الخلابة بالإضافة إلى المأكولات اللذيذة، مؤكدًا أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون الفعال في مختلف المجالات الجذابة لكلا البلدين ونعمل بشكل مستدام لزيادة مستوى التعاون الثنائي تدريجيًا، بما في ذلك في الاتجاهات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المتبادلة.