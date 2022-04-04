أذربيجان: 42 إصابة بكورونا في 3 أبريل

باكو، 4 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 42 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 49 مصابا بفيروس كورونا خلال 3 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و61 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و23 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و697 مريض منهم ويستمر علاج 341 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4048 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و714 ألف و357 فحص طبي.