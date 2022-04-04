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    أوديسا ونيقولايف تتعرضان للقصف الصاروخي

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]

    أوديسا، 4 أبريل، أذرتاج

    تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية للقصف الصاروخي صباح 4 أبريل فيما قال الناطق باسم مقر التعامل السريع للإدارة العسكرية لولاية اوديسا سيرجي براتجوك إن جيش روسيا انزل ضربة على احدى المنشآت في أوديسا.

    واكد براتجوك على عدم جواز نشر صور وسائر التفاصيل عن مناطق وأماكن مستهدفة من قبل صواريخ روسيا.

    يذكر صحفي ندرلاندي صور مكانا مستهدفا بالصاروخ الروسي في أوديسا اكتشف عنه من قبل موظفي هيئة الأمن الأوكرانية وفرضوا الحظر على دخوله أوكرانيا لمدة 10 أعوام.

    هذا وابلغ عمدة مدينة نيقولايف ألكساندر سينكيفيج أن مدينة نيقولايف تعرض صباح اليوم لغارة صاروخية أيضا وذلك بعد أن أودت الغارة الصاروخية على نيقولايف 3 ابريل بحياة شخص وأصيب جراءها 14 آخر.

     

     

    AZERTAG.AZ :أوديسا ونيقولايف تتعرضان للقصف الصاروخي
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