الرئيس إلهام علييف يستقبل الأمين العام لمجلس أوروبا والوفد المرافق لها (تحديث)

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 4 ابريل الأمين العام لمجلس أوروبا السيدة ماريا بيجينوفيج بوريج والوفد المرافق لها.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف أعرب عن سروره لاستقبال ماريا بيجينوفيج بصفة امين عام مجلس أوروبا. واستذكر زيارتها الى أذربيجان بصفة نائبة رئيس الوزراء الكرواتي ووزير الخارجية والشئون الأوروبية ولقاءاته معها على هامش الزيارة.

أشار الرئيس إلهام علييف الى وجوب تطوير التعاون بين أذربيجان ومجلس أوروبا على أساس الحوار البناء.

من جانبها أعربت السيدة ماريا بيجينوفيج عن ارتياحها لزيارة أذربيجان مشيدة بعضوية بلدنا في مجلس أوروبا وانضمامها الى العديد من الاتفاقيات والوثائق ذات الصلة الصادرة عن مجلس أوروبا.

اشير بكل امتنان على هامش اللقاء الى ان خطة العمل التي تشمل سنوات 2025-2022 بين أذربيجان ومجلس أوروبا سيتم تبنيها وتقضي هذه الخطة بالتعاون في العديد من المجالات.

أحاط الرئيس إلهام علييف الضيفةَ علما بالاقتراحات التي تقدم بها لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وآخر تطورات الأوضاع الإقليمية وكذلك الوضع الحالي في الأراضي المحررة من الاحتلال.

بلغ الرئيس إلهام علييف ان 3890 أذربيجاني في قائمة المفقودين منذ الحرب الأولى بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا الى ضرورة تقديم معلومات من قبل أرمينيا عن أماكن المقابر الجماعية لتحديد مصيرهم. أضاف الرئيس أن أذربيجان تعاني بشدة من مشكلة الألغام المزروعة في الأراضي المحررة من الاحتلال، مقتل أكثر من 200 شخص نتيجة انفجار الألغام منذ يوم توقيع بيان 10 نوفمبر عام 2020. قال علييف ان أذربيجان التزمت بشكل جدي المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. لكن أرمينيا ارتكبت عددا كثرا من جرائم الحرب ابان الحرب منها قصف المدن الأذربيجانية بالصواريخ ومقتل اكثر من 100 ساكن مدني من بينهم الأطفال والنساء نتيجة هذا القصف.

قال الرئيس إلهام علييف ان مجلس أوروبا قد يلعب دور منبر ليساهم في عمل بناء الثقة بين البلدين وبناء منطقة جنوب القوقاز المتكاملة.

وقالت ماريا بيجينوف ان مجلس أوروبا مستعد للبع دور منصة في عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وبناء الثقة بين مجتمعي كلا البلدين.