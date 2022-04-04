الرئيس إلهام علييف يلتقي المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين (تحديث)

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين كاثرين بومبرغر.

أفادت وكالة أذرتاج ان 3890 اذربيجاني في قائمة المفقودين منذ الحرب الأولى بين أرمينيا وأذربيجان. والكثير منهم تعرضوا للتعذيب على يدي أرمينيا واغتالوا ودُفنوا في المقابر الجماعية. قال الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان تواصلت مرارا مع أرمينيا بهذا الشأن لكن أرمينيا لم تظهر حسن النية والتعاون البناء.

أضاف الرئيس إلهام علييف انه تم العثور مؤخرا في قرية ايدللي بخوجاوند على مقبرة جماعية.

قال الرئيس ان أذربيجان توسع امكانياتها الفنية في هذا المجال مشيرا الى بناء مختبر جديد متخصص في هذا المجال، شراء طائرات الدرون وغيرها من المستلزمات، تعزيز مهارات الخبراء.

قالت كاثرين بومبرغر ان المنظمة مستعدة للتعاون عن كثب مع أذربيجان في مسألة تحديد مصير هؤلاء الأشخاص المفقودين. كما أعلنت استعدادها للمساهمة في انشاء قاعدة البيانات للمفقودين واجراء الحفر المشترك في المقابر الجماعية وتعزيز مهارات الخبراء المحليين.