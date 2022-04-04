باكو، 4 ابريل (أذرتاج) ستستضيف العاصمة الأردنية عمان فعاليات المنتدى الاقتصادي الاذربيجاني الأردني في 17 ابريل. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في الأردن ان وفدا اذربيجانيا برئاسة اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) سيحضر المنتدى. ستناقش في المنتدى طرق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي ويجرى تبادل الآراء حول مجالات التعاون.

AZERTAG.AZ : منتدى اقتصادي أردني أذربيجاني في 17 الشهر الحالي

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