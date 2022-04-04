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    استقالة وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٤]

    تبليسي، 4 أبريل، (أذرتاج)

    استقال وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني من منصبه.

    أفادت وكالة اذرتاج انه من المتوقع أن يتم تعيينه سفيرا لجورجيا في الولايات المتحدة الامريكية.

     

    AZERTAG.AZ :استقالة وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني
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