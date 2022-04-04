أذربيجان: تطعيم نحو 10 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 3 أبريل

باكو، 4 أبريل، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 9 آلاف و818 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 811 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و848 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 7 آلاف و594 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و491 ألف و577 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و327 ألف و175 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و827 ألف و901 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و106 ألف و35 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 230 ألف و466.