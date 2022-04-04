باكو، 4 أبريل، أذرتاج استهدفت قوات أرمينيا عبر الحدود الدولية من مواقعها في منطقة موسورس كند السكنية بمحافظة طاووس قلعة على مواقع جيش أذربيجان في منطقة أغدام السكنية بمحافظة طاووس الأذربيجانية. قالت وزارة الدفاع في بيان إن جيش أذربيجان اتخذ تدابر جوابية مماثلة. ولا خسارة في الأرواح والمعدات العسكرية.

AZERTAG.AZ : قوات أرمينيا تستهدف مواقع جيش أذربيجان عبر الحدود

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده