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    وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس أوروبا

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:١٠]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 4 أبريل اليوم بالأمين العام لمجلس أوروبا السيدة ماريا بيجينوفيج بوريج التي تزور البلد حاليا.

    قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا في اللقاء الآراء حول الوضع الراهن للتعاون بين أذربيجان ومجلس أوروبا وحول آفاق تطويره.

    وسلط الوزير بايراموف الضوء على إطار تعاون الـ21 عاما بين أذربيجان ومجلس أوروبا مفيدا أن الطرفين ابرما 65 عقدا ووقعا على 7 اتفاقيات أخرى الى اليوم. وأشير الى أهمية التعاون القائم ضمن خطط الفعاليات السابقة بين الطرفين مع الإشارة الى أهمية خطة فعاليات جديدة للفترة ما بين 2022-2025م تشكل إطار التعاون العام وهي قيد إعداد بناء على حاجات أذربيجان وتوصيات مجلس أوروبا.

    كما بحث الجانبان في اللقاء سائر الشؤون الملحة المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال الإقليمي والدولي والأوضاع في أوكرانيا وما حولها وكذلك سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس أوروبا
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