  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    كازاخستان تخطط في تقليل تصدير القمح والدقيق

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٤]

    باكو، 4 ابريل (أذرتاج)

    تخطط كازاخستان في فرض قيود مؤقتة على تصدير القمح والدقيق، ذلك للدفاع عن السوق الداخلية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الكازاخستانية ان وزير الزراعة الكازاخستاني اربول كاراشوكييف قال للصحفيين اثناء اجتماع في البرلمان ان المنتجين المحليين يرفضون بيع القمح الى أصحاب الطواحين.

    "حظرت روسيا تصدير الحبوب، نرى الوضع ونبقيه تحت السيطرة. احتياطاتنا من القمح على ما يرام وستبقى هكذا. ستلبي كل احتياجاتنا الداخلية وحتى ستبقى منها للتصدير. لا يريد المصدرون بيع منتجاتهم في السوق المحلية، وينتظرون متى سترتفع أسعار التصدير"، حسبما قال الوزير.

    لا يعلن مدة القيود على التصدير.

     

    AZERTAG.AZ :كازاخستان تخطط في تقليل تصدير القمح والدقيق
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:١٤]
    استقالة وزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني
    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٤]
    أوديسا ونيقولايف تتعرضان للقصف الصاروخي
    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٢٠:١٨]
    الإيسيسكو تشارك في الاجتماع 15 لمؤتمر وزراء الشباب والرياضة في البلدان الفرانكوفونية
    ٠٢.٠٤.٢٠٢٢ [٠٨:٥‎٥‎]
    اختتام "إكسبو دبي 2020"في حفل ضخم
    كازاخستان تخطط في تقليل تصدير القمح والدقيق