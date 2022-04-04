كازاخستان تخطط في تقليل تصدير القمح والدقيق

باكو، 4 ابريل (أذرتاج)

تخطط كازاخستان في فرض قيود مؤقتة على تصدير القمح والدقيق، ذلك للدفاع عن السوق الداخلية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الكازاخستانية ان وزير الزراعة الكازاخستاني اربول كاراشوكييف قال للصحفيين اثناء اجتماع في البرلمان ان المنتجين المحليين يرفضون بيع القمح الى أصحاب الطواحين.

"حظرت روسيا تصدير الحبوب، نرى الوضع ونبقيه تحت السيطرة. احتياطاتنا من القمح على ما يرام وستبقى هكذا. ستلبي كل احتياجاتنا الداخلية وحتى ستبقى منها للتصدير. لا يريد المصدرون بيع منتجاتهم في السوق المحلية، وينتظرون متى سترتفع أسعار التصدير"، حسبما قال الوزير.

لا يعلن مدة القيود على التصدير.