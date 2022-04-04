حكم أذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

حكم كرة القدم الأذربيجاني الدولي علي يار أقايف ادار مباراة أخرى في دوري الممتاز اليوناني جمعت بين اولمبياكوس واي ايه كا ضمن الجولة الثالثة وعاقب الحكم الأذربيجاني اقايف لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي واختتمت المباراة 1-1.

يذكر أن الحكم الأذربيجاني الدولي أقايف يدير مباريات دوري الممتاز اليوناني حينا لآخر منذ 2019م.