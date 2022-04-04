  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    حكم أذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:١٨]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    حكم كرة القدم الأذربيجاني الدولي علي يار أقايف ادار مباراة أخرى في دوري الممتاز اليوناني جمعت بين اولمبياكوس واي ايه كا ضمن الجولة الثالثة وعاقب الحكم الأذربيجاني اقايف لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي واختتمت المباراة 1-1.

    يذكر أن الحكم الأذربيجاني الدولي أقايف يدير مباريات دوري الممتاز اليوناني حينا لآخر منذ 2019م.

     

     

    AZERTAG.AZ :حكم أذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:١١]
    مارينا سوداح تكتب: الأعياد وأهميتها في أذربيجان
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:١٩]
    زيرة الرديف يخسر أمام صباح الرديف
    ١٦.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:١٤]
    قراداغ لوكباتان يتغلب على توران طاووس 3-0
    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٥‎]
    سومقايت الرديف يخسر أمام نفطجي الرديف ضيفه 2-3
    حكم أذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري الممتاز اليوناني