النيابة العامة العسكرية: إخضاع رفات الجثث البشرية المكتشف عنها لدى مقابر جماعية في قراباغ للفحوصات الجينية الجزيئية بعد استخراجها

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

قالت النيابة العامة العسكرية في بيان إن موظفي النيابة العامة العسكرية بالتعاون مع موظفي هيئة امن الدولة ولجنة الدولة لشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن ولدنة الصليب الأحمر الدولية وسائر المؤسسات ذات الصلة نفذت الإجراءات النظامية والفحص الطبي الشرعي والفحوصات الجينية الجزيئية بحق رفات عدد كبير من الجثث البشرية التي يعتقد أنها تخص بالمفقودين منذ حرب قراباغ الأولى وذلك بعد استخراجها عن مقابر جماعية مكتشف عنها جراء عمليات البحث والتحري خاصة في قرية طاش آلتي بمحافظة شوشا وقرية أديلي بمحافظة خوجاوند وقرية سيرخاوند بمحافظة أغدام وكذلك قرية فرّوخ بمحافظة خوجالي وغيرها من الأراضي.

تستمر عمليات التحقيق مع الملفات الجنائية المحررة وفقا للقانون الجنائي لدى النيابة العامة العسكرية الأذربيجانية بشأن وقائع الجرائم المختلف لا سيما جرائم الحرب والإرهاب والقتل عمدا وما موجه منها ضد السلام والبشرية المرتكبة إزاء شعب أذربيجان من قبل قوات أرمينيا المسلحة والعصابات الأرمينية المسلحة الغير شرعية في أذربيجان.